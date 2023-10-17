Samsung начала продажи умных меток Galaxy SmartTag 2 по цене от $26

Samsung представила свою новую умную метку Galaxy SmartTag 2, которая была анонсирована около месяца назад.

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Устройство дебютировало на рынке Кореи. Оно доступно в двух цветах: белом и чёрном, и его стоимость составляет $26. Для тех, кто предпочитает покупать оптом, также предлагается набор из четырёх меток по цене $95.

Покупатели, которые приобретут Galaxy SmartTag 2 на официальном корейском сайте Samsung до 31 октября 2023 года, получат в подарок силиконовый или усиленный чехол для своей метки.

Силиконовый чехол предлагается в пяти различных цветах и сам по себе стоит $16, в то время как усиленный чехол доступен в трёх цветах и его цена составляет $14.