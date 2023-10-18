Яндекс представил ИИ-ассистента для арабских стран на базе Алисы

Команда Yango, подразделение Яндекса, анонсировала запуск арабоязычного ИИ-ассистента Yasmina.

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Новинка основана на технологиях, разработанных Центром виртуальных ассистентов и робототехники Яндекс.Алисы. Yasmina способна отвечать на разнообразные вопросы, управлять умным домом и выполнять множество других функций.

Данный ассистент разработан специально для рынка MENA, включающего Ближний Восток и Северную Африку.

Жители ОАЭ и Саудовской Аравии уже могут записаться на бета-тестирование новинки.

Особенностью Yasmina является её способность понимать различные арабские диалекты, в том числе халиджи. При обучении ассистента принимали участие жители разных городов арабского мира, благодаря чему он может распознавать разнообразные речевые обороты и интонации. В планах разработчиков — добавление поддержки английского языка.