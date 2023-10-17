Ученые воссоздали останки легендарного британского корабля

100-метровый HMS Keith был одним из тех кораблей, которые участвовали в спасении солдат с пляжей Дюнкерка во время Второй мировой войны в 1940 году. После того как корабль эвакуировал 992 солдата в Дувр, его всё же уничтожили с помощью немецкой авиации — останки корабля затонули на дне Ла-Манша.