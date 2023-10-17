Ученые воссоздали останки легендарного британского корабля
Британские учёные смогли воссоздать модель останков легендарного затонувшего эсминца HMS Keith. Об этом сообщает Daily Mail.
100-метровый HMS Keith был одним из тех кораблей, которые участвовали в спасении солдат с пляжей Дюнкерка во время Второй мировой войны в 1940 году. После того как корабль эвакуировал 992 солдата в Дувр, его всё же уничтожили с помощью немецкой авиации — останки корабля затонули на дне Ла-Манша.
Благодаря технологии гидролокации учёные смогли обнаружить и воссоздать останки судна в рамках проекта по поиску кораблей, которые участвовали в операции по эвакуации с пляжей Дюнкерка. Главный инструмент проекта — исследовательский корабль «Андре Мальро», оснащённый специальным эхолотом. С помощью данной технологии учёные смогли создать детальную 3D-модель HMS Keith, а также улучшить идентификацию двух других знаменитых кораблей — Denis Papin и Moussaillon.
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