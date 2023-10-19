Apple рассказала о решении очередной проблемы iPhone 15 Pro

Компания Apple выпустила обновление iOS, исправляющее проблему с экраном iPhone 15 Pro. Об этом сообщает издание BGR.

© lenta.ru

На очередную проблему, которые пользователи определили как выгорание дисплея, в корпорации отреагировали в середине октября. В Apple отметили, что оставшиеся на экране iPhone 15 Pro и 15 Pro Max следы могут появиться не по причине выгорания пикселей, а из-за программной ошибки.

Представители компании назвали проблему «эффектом остаточного изображения», при котором на дисплее сохраняются контуры интерфейса iOS и приложений. В Appe рассказали, что в iOS 17.1 проблема была решена.

Журналисты издания обратили внимание, что обновление стало доступным также для смартфонов серии iPhone 14 и iPhone 13. Ранее их владельцы тоже заявляли, что столкнулись с неполадками в работе дисплея.