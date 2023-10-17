Ученые создали гибридный транзистор на основе шелка

Ученые Университета Тафтса в Массачусетсе создали гибридный транзистор на основе шелка. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

При создании транзистора ученые использовали фиброин шелка — структурный белок шелковых волокон, который вырабатывают насекомые. Главными его особенностями являются высокая точность нанесения на поверхность и простая модификация другими химическими молекулами для изменений свойств. Таким образом данный транзистор способен напрямую реагировать на окружающую среду и изменяться подобно живой ткани.

Транзистор на основе шелка по своей сути напоминает ячейку памяти ReRAM, насыщение ионами рабочего слоя которой меняет там сопротивление. То есть разработка вполне способна перекрывать область применения резистивной памяти или мемристора, а может быть и выходить за его пределы.