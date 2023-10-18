Древняя плита из кургана во Франции оказалась «картой сокровищ»

Фрагмент скалы возрастом 4000 лет оказался «картой сокровищ». Он покрыт надписями, в которых, по мнению археологов, содержатся сведения о местоположении исторических памятников на северо-западе Франции.

Плиту Сен-Белек объявили старейшей картой Европы в 2021 году. С тех пор ученые работают над ее расшифровкой.

Остатки древних памятников чаще всего можно обнаружить с помощью сложного радиолокационного оборудования или аэрофотосъемки. В некоторых случаях руины находят случайно в ходе земляных работ.

Поиски с использованием древней «карты» – новый метод для исследователей, но они надеются, что он окажется перспективным. Карта охватывает площадь примерно 30 на 21 километр. Ученые планируют обследовать всю территорию и сверить полевые данные с отметками на камне. Эта работа может занять до 15 лет.

Смысл некоторых символов уже раскрыт. Так, эксперты идентифицировали реки и горы Рудуаллека – части региона Бретань примерно в 500 км к западу от Парижа. Они отсканировали плиту и сравнили с современными картами, выявив совпадения примерно на 80%. Но им еще предстоит расшифровать геометрические знаки.

Плита испещрена крошечными углублениями, которые, по мнению ученых, могут обозначать курганы, жилища или геологические отложения. Возможно, на карте изображено неизвестное древнее царство, рухнувшее в результате восстаний.

Плиту Сен-Белек нашли еще в 1900 году, но тогда историки не поняли ее истинного значения. Плита находилась в кургане неподалеку от города Леуан. С 1924 года артефакт хранился в фондах Национального археологического музея, но его тщательное изучение началось только в 2014 году, сообщает Agence France-Presse.