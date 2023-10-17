Xiaomi представила умный наматрасник с водяным подогревом

Компания Xiaomi представила «умный» наматрасник с функциями подогрева и стерилизации. Он носит название Mijia Plumbing Blanket.

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Товар анонсировали на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin.

Примечательно, что наматрасник без затруднений одолевает клещей. Предварительные заказы будут принимать 18 октября. Продукт оценивается в $55 (более ₽5,3 тыс.). Он включает в себя наматрасник и внешний блок, в который наливается и в котором нагревается вода.

Мощность внешнего блока — 400 Вт, а рабочий шум составляет не более 25 дБ. Продукт подлежит стирке — для этой цели требуется снять верхний слой.

Устройство поддерживает удаленное управление через приложение Mijia.