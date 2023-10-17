Перечислены лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

В бюджетном сегменте россияне пока еще могут найти для себя доступные по ценам смартфоны. Портал 3Dnews.ru составил рейтинг гаджетов, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей.

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Первый смартфон, представленный в данном списке — Xiaomi Redmi Note 12. Его стоимость в магазинах начинается от 16 500 рублей. Среди преимуществ такого гаджета — AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 120 Гц, наличие широкоугольной камеры, а также брызгозащиты (IP53), минималистичный дизайн, отличная автономность и выделенный слот для карты памяти.

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Также портал поместил в данный список Infinix NOTE 30. Этот смартфон отличается крупным экраном с частотой 120 Гц, симпатичным дизайном «под айфон», стеклянной спинкой, наличием стереодинамиков, большого объема памяти, слота для карты памяти, очень быстрой зарядкой, хорошей производительностью. Цена начинается от 16 тыс. рублей.

В рейтинге также оказался смартфон TECNO POVA 5. Среди преимуществ модели — крупный экран с частотой 120 Гц, отличная автономность, выделяющийся дизайн, много памяти (особенно в версии на 256 Гбайт), выделенный слот, хорошая производительность. Стоимость начинается от 14 тыс. рублей.

В список также вошел Samsung Galaxy A24. Портал выделил следующие преимущества смартфона: AMOLED-экран с 90 Гц, наличие широкоугольной камеры, главной камеры с оптическим стабилизатором, стильный дизайн, хорошая производительность. Цена начинается от 17 тыс. рублей.

Пятерку замыкает HONOR X8a. Как сообщает автор, смартфон отличается крупным экраном почти без рамок и c частотой 90 Гц, наличием широкоугольной камеры, хорошим качеством съемки на главную камеру, тонким и легким корпусом. Цена стартует от 16 тыс. рублей.

В рейтинг также попали OPPO A78 (цена от 18 тыс. рублей), HUAWEI nova Y91 (от 17 тыс. рублей), Realme C53 (от 12,5 тыс. рублей), Vivo T1 (T1 44 W) (от 15 тыс. рублей), Oukitel WP17 (от 19,9 тыс. рублей).