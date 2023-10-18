Солнечный зонд NASA развил скорость свыше 600 тысяч км/ч
Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe (PSP) развил скорость 635 266 км/ч, побив свой предыдущий рекорд в 586 863,4 км/ч, и в очередной раз подтвердил статус самого быстрого искусственного объекта.
Увеличение скорости PSP было достигнуто за счет совместной работы двигателей и гравитационного воздействия Венеры.
Для понимания: если бы зонд двигался с такой скоростью вокруг нашей планеты, он мог бы обогнуть Землю 15 раз за один час.
Для сравнения
- 500 км/ч - максимальная скорость гиперкара Bugatti Chiron Super Sport 2021 года выпуска стоимостью примерно 284 миллиона рублей;
- 785 км/ч - скорость полета первого советского реактивного истребителя Як-15, который производился в 1946-1947 годах;
- 1235 км/ч - скорость звука;
- 3260 км/ч - скорость пули, которая вылетает из ствола американской винтовки M4;
- 3395 км/ч - скорость самого быстрого на планете реактивного истребителя МиГ-25 "Летучая мышь";
- 56 000 км/ч - скорость зондов "Вояджер".