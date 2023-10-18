Солнечный зонд NASA развил скорость свыше 600 тысяч км/ч

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe (PSP) развил скорость 635 266 км/ч, побив свой предыдущий рекорд в 586 863,4 км/ч, и в очередной раз подтвердил статус самого быстрого искусственного объекта.

Для понимания: если бы зонд двигался с такой скоростью вокруг нашей планеты, он мог бы обогнуть Землю 15 раз за один час.