Домашний ветряк: есть ли смысл ставить ветрогенератор на даче

Ветряки — альтернатива солнечным панелям и один из основных источников «зеленой» энергии. Правда, в отличие от панелей, ветрогенераторы пользуются гораздо меньшей популярностью. Кратко разбираемся, стоит ли подумать над покупкой ветряка для дачи.

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Ветряки отличаются от обычных генераторов электричества тем, что они не потребляют сырье для создания электричества. Если стандартные электростанции нуждаются в топливе, то ветрогенераторам необходим ветер — совершенно бесплатный источник энергии.

Ветряк может стать хорошим решением, если ваша дача вообще не подключена к электрической сети. Но стоит учитывать два проблемных нюанса. Во-первых, установка ветрогенератора будет не самым дешевым мероприятием. Помимо стоимости самого устройства вам придется потратить на монтажные работы, расходные материалы и логистику. Учитывая, что цены на ветряки разных моделей варьируются от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, нужно заранее быть готовым к расходам.

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Во-вторых, даже самый премиальный ветрогенератор не сможет обслуживать все ваши потребности в электроэнергии. По крайней мере, если вы рассчитываете активно пользоваться электроприборами. Дело в том, что на территории России преобладают слабые ветра. Генератор, который на бумаге должен выдавать 1 кВт мощности, на деле будет вырабатывать примерно 10% от этой цифры — где-то 100 Вт. При наличии электропитания от сети ветряк может покрыть часть расходов на электричество и сэкономить на счетах, но «бесплатной» энергия не будет в любом случае.

Наконец, помимо всего прочего, важно помнить о сроке эксплуатации ветрогенератора. Средняя продолжительность жизни ветряка составляет примерно 20 лет, но это в идеальной ситуации. Сложные погодные условия России, от суровых заморозков до перепадов температуры, могут значительно сократить срок службы генератора.

Иными словами, одинокий ветрогенератор на даче никогда не окупит свою стоимость. Электростанции, использующие ветряки, возмещают часть убыткой за счет реализации выработанной энергии, но даже в этом случае многие из них в реальности нерентабельны. Если вы хотите получить собственный источник экологически чистого электричества, возможно, стоит задуматься о солнечных батареях. Они тоже не обеспечат бесконечную энергию, но обойдутся дешевле.