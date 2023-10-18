Индия раскрыла свои ближайшие планы по изучению космоса

Индия, вдохновлённая успехом миссии «Лунный корабль-3», уверенно движется к новым космическим горизонтам.

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Во время обсуждения первой индийской миссии с участием человека, премьер-министр страны Нарендра Моди поставил перед Индийской организацией космических исследований (ISRO) амбициозные задачи.

К 2035 году страна планирует создать собственную космическую станцию «Бхаратия», а к 2040 году — отправить первого индийского космонавта на Луну.

Моди также подчеркнул необходимость разработки долгосрочной программы исследования естественного спутника Земли, создания новых ракетных стартовых комплексов и лабораторий, ориентированных на человека.