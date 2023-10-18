Индия раскрыла свои ближайшие планы по изучению космоса

Орбитальная станция к 2035 году, высадка на Луну к 2040-у: Индия раскрыла свои ближайшие планы на изучение космоса
Индия, вдохновлённая успехом миссии «Лунный корабль-3», уверенно движется к новым космическим горизонтам.
Во время обсуждения первой индийской миссии с участием человека, премьер-министр страны Нарендра Моди поставил перед Индийской организацией космических исследований (ISRO) амбициозные задачи.
К 2035 году страна планирует создать собственную космическую станцию «Бхаратия», а к 2040 году — отправить первого индийского космонавта на Луну.
Моди также подчеркнул необходимость разработки долгосрочной программы исследования естественного спутника Земли, создания новых ракетных стартовых комплексов и лабораторий, ориентированных на человека.
Первый пилотируемый космический полёт Индии, названный «Гаганьян», запланирован на 21 октября. Этот запуск продемонстрирует способность местных специалистов к пилотируемым космическим миссиям.