Китайские ученые успешно испытали в космосе технологию для сетей 6G

Группа ученых из Китая объявила о решающем достижении в создании важнейшего устройства связи, способного проложить путь к развитию сетей 6G. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Unsplash

По оценкам ученых Сианьского института оптики и точной механики, сейчас устройство может поддерживать скорость коммутации 40 гигабит в секунду.

Коммутация — это процесс установления связи между различными устройствами, системами или сетями для передачи данных, сигналов или энергии. Это важнейший процесс в сетях связи, который гарантирует отправку информации только желаемому получателю. Независимо от того, совершаете ли вы звонок с помощью вышки сотовой связи или передаете контент на высоких скоростях по широкополосному соединению, коммутация гарантирует, что вам будут направлены правильные данные.

Оборудование, основанное на «технологии космической оптической коммутации», было выведено на орбиту китайской ракетой-носителем Y7 в августе 2023 года и успешно прошло испытания в космосе. При установке на спутник устройство может передавать световые сигналы из одного места в другое, не преобразуя их в электрические импульсы, то есть работая «более или менее как зеркало», отмечает газета.

Ученые подчеркнули, что новые коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью развития спутникового интернета и сети 6G (стандарт мобильной связи шестого поколения с максимально возможной скоростью передачи данных).

Традиционные коммутационные устройства для передачи данных обычно преобразуют световые сигналы в цифровые или моделируемые данные, используя электричество в качестве посредника. Однако новое устройство обходит этот процесс. Эксперты подчеркивают, что оптический подход может максимизировать скорость и емкость обмена данными.