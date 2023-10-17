В «Москвариуме» рассказали о первой в России беременности косатки

В «Москвариуме» рассказали о беременности косатки Наи, потомство ожидается в декабре
Косатка Ная из центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ находится на 15-м месяце беременности, потомство ожидается во второй половине декабря. Об этом журналистам сообщила главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.
«Наша касатка Ная беременна. На сегодняшний день она находится на сроке 15 месяцев, и с большой долей вероятности мы ожидаем появления малыша во второй половине декабря. Оплодотворение наступило естественным путем, и это абсолютно уникальный случай для российской практики работы с морскими млекопитающими. Это первая беременность касатки в искусственных условиях на территории нашей страны», – сказала Суворова.
Ветеринар добавила, что беременность у косатки развивается стабильно, однако существуют риски во время родов.
«Косатки дышат воздухом, но своих детенышей они рожают в воду, и малышу нужно максимально быстро всплыть на поверхность и сделать первый вздох. Иногда ослабленные родами малыши не могут быстро всплыть, и самка должна помочь малышу, подтолкнув его. Есть опасения, что Ная из-за своей неопытности не сможет сориентироваться оперативно. <…> Также у большинства животных и человека есть опция оперативного вмешательства – кесарева сечения, то, к сожалению, ввиду анатомических и физиологических особенностей косаток это невозможно, поэтому есть риски потерять и самку, и малыша», – пояснила Суворова.
По ее словам, специалисты «Москвариума» готовы к родам косатки, есть вся необходимая материально-техническая база, также закуплен заменитель китовьего молока на случай, если Ная на сможет кормить малыша самостоятельно.
Отцом детеныша Наи является косатка Норд, который скончался в этом году, уточнила ветеринар.