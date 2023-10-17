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В «Москвариуме» рассказали о беременности косатки Наи, потомство ожидается в декабре

Косатка Ная из центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ находится на 15-м месяце беременности, потомство ожидается во второй половине декабря. Об этом журналистам сообщила главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.

В «Москвариуме» рассказали о первой в России беременности косатки
© Пресс-служба "Москвариум"

«Наша касатка Ная беременна. На сегодняшний день она находится на сроке 15 месяцев, и с большой долей вероятности мы ожидаем появления малыша во второй половине декабря. Оплодотворение наступило естественным путем, и это абсолютно уникальный случай для российской практики работы с морскими млекопитающими. Это первая беременность касатки в искусственных условиях на территории нашей страны», – сказала Суворова.

Ветеринар добавила, что беременность у косатки развивается стабильно, однако существуют риски во время родов.

«Косатки дышат воздухом, но своих детенышей они рожают в воду, и малышу нужно максимально быстро всплыть на поверхность и сделать первый вздох. Иногда ослабленные родами малыши не могут быстро всплыть, и самка должна помочь малышу, подтолкнув его. Есть опасения, что Ная из-за своей неопытности не сможет сориентироваться оперативно. <…> Также у большинства животных и человека есть опция оперативного вмешательства – кесарева сечения, то, к сожалению, ввиду анатомических и физиологических особенностей косаток это невозможно, поэтому есть риски потерять и самку, и малыша», – пояснила Суворова.

По ее словам, специалисты «Москвариума» готовы к родам косатки, есть вся необходимая материально-техническая база, также закуплен заменитель китовьего молока на случай, если Ная на сможет кормить малыша самостоятельно.

Отцом детеныша Наи является косатка Норд, который скончался в этом году, уточнила ветеринар.