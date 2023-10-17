В «Москвариуме» рассказали о первой в России беременности косатки

«Косатки дышат воздухом, но своих детенышей они рожают в воду, и малышу нужно максимально быстро всплыть на поверхность и сделать первый вздох. Иногда ослабленные родами малыши не могут быстро всплыть, и самка должна помочь малышу, подтолкнув его. Есть опасения, что Ная из-за своей неопытности не сможет сориентироваться оперативно. <…> Также у большинства животных и человека есть опция оперативного вмешательства – кесарева сечения, то, к сожалению, ввиду анатомических и физиологических особенностей косаток это невозможно, поэтому есть риски потерять и самку, и малыша», – пояснила Суворова.