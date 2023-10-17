Женщины-космонавты из Беларуси успешно прошли подготовку в условиях невесомости

Женщины-космонавты из Беларуси Марина Василевская и Анастасия Ленкова прошли подготовку к полету в условиях невесомости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

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Две тренировки были проведены в самолете-лаборатории Ил-76МДК. В ходе первого полета Ленкова и Василевская должны были адаптироваться к невесомости и перегрузкам, а также отработать движение по самолету и передачу грузов.

Во время второго полета космонавткам предстояло в условиях невесомости надеть скафандры и выполнить несколько упражнений в таком виде.

«Участницы космического полета достаточно быстро адаптировались к цикличности режимов кратковременной невесомости и перегрузок, у них хорошо развита координация движений и ориентация в безопорном пространстве», – подчеркивается в релизе.