Женщины-космонавты из Беларуси успешно прошли подготовку в условиях невесомости
Женщины-космонавты из Беларуси Марина Василевская и Анастасия Ленкова прошли подготовку к полету в условиях невесомости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».
Две тренировки были проведены в самолете-лаборатории Ил-76МДК. В ходе первого полета Ленкова и Василевская должны были адаптироваться к невесомости и перегрузкам, а также отработать движение по самолету и передачу грузов.
Во время второго полета космонавткам предстояло в условиях невесомости надеть скафандры и выполнить несколько упражнений в таком виде.
«Участницы космического полета достаточно быстро адаптировались к цикличности режимов кратковременной невесомости и перегрузок, у них хорошо развита координация движений и ориентация в безопорном пространстве», – подчеркивается в релизе.
В августе сообщалось, что космонавтка из Беларуси Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024-го. Ее включили в основной экипаж 21-й экспедиции вместе с Олегом Новицком (Роскосмос) и Трейси Дайсон (NASA). Еще одна космонавтка из Беларуси Анастасия Ленкова включена в дублирующий состав вместе с Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом. Планируется, что Василевская и Новицкий проведут в космосе 12 суток, затем вернутся на Землю.