На "Яндекс.Картах" появились трехмерные модели достопримечательностей

Картографический сервис "Яндекс Карты" представил красочные трехмерные визуализации зданий и памятников, позволяющие рассматривать знаковые места двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга - с новой перспективы и более детально изучать достопримечательности.

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В Москве, например, можно взглянуть на Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, ГЭС-2, собор Василия Блаженного, Большой театр, Останкинскую башню и главное здание МГУ, а всего доступно около двадцати известных мест.

Среди трехмерных моделей Санкт-Петербурга доступны Эрмитаж, Музей истории и Петропавловская крепость, Александровская колонна, две Ростральные колонны, храм Воскресения Христова, Исаакиевский и Казанский соборы, а также крейсер "Аврора". Все объекты детально проработаны. При переходе к ночной теме здания также освещаются для большей реалистичности.

Для просмотра трехмерной модели в приложении нужно найти объект на карте и увеличить масштаб. Карту можно также вращать, чтобы рассмотреть модель со всех сторон.