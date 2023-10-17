iPhone 15 в России покупают лучше, чем iPhone 14

По информации газеты «Известия», спрос на iPhone 15 в первые две недели после начала продаж в России выше, чем на iPhone 14 за аналогичный период 2022 года.

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Продажи iPhone 15 в сети МТС стартовали в конце сентября и в 1,5 раза превысили объём реализации iPhone 14. В маркетплейсе Wildberries отметили, что продажи iPhone 15 на 66% выше продаж прошлого смартфона Apple.

Отмечается, что ещё на этапе предзаказа продажи iPhone 15 в «М.Видео-Эльдорадо» оказались в 2,5 раза выше, чем предыдущей серии.