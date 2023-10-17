Древние каменные гранаты нашли у Великой Китайской стены

Китайские археологи обнаружили 59 древних каменных гранат в руинах здания, расположенного у Великой Китайской стены. Находку сделали на участке Бадалин в 75 километрах от Пекина, который является наиболее хорошо сохранившимся и самым посещаемым у туристов.

© mir24.tv

Ученые пришли к выводу, что здание служило оружейным складом. Специалист по древнекитайской военной истории Ма Лювэй рассказал, что каменные гранаты были основным оружием, использовавшимся для защиты стены от захватчиков в эпоху династии Мин (1368-1644).

«Гранаты» представляли собой полые куски камня. В центре проделывали круглое отверстие, куда засыпался порох. Такие снаряды было просто изготовить, они также являлись удобными для солдат.

Ранее археологи не находили оружейных складов вдоль пекинского участка стены. Очевидно, его обустроили рядом с дозорным пунктом, откуда постоянно велось наблюдение за окрестностями.

Также ученые нашли тексты приказов и другие сооружения, созданные для солдат. Среди них: древняя стена, по которой воины взбирались наверх и стреляли из луков, и каменный форт для пушек.

В настоящее время Великая Китайская стена состоит из множества соединенных между собой фрагментов. Возраст некоторых из них составляет около двух тысяч лет. Общая протяженность существующих участков достигает 21 тыс. км, сообщает Xinhua.