Ученые придумали новый способ сохранять свежесть продуктов

Новая биотехнологическая лаборатория при Омском государственном технологическом университете призвана стать кузницей подготовки кадров для биотехнологической отрасли России. В лаборатории много самого совершенного и нового оборудования. Она создана в сотрудничестве с Белгородским инновационным центром. И ряд исследований также проводится совместно учеными из Омска и Белгорода.

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Например, придуман новый способ сохранять свежесть продуктов без холодильника с помощью электрических импульсов. Кроме того, активно ведутся разработки еды будущего. Не синтетической и не из сверчков и паучков, а просто более полезной, лишенной вредных примесей. Взять, например, сою: в ней есть как ценные вещества, так и токсины. Современные методы обработки сои позволили избавить ее от токсинов, сделать гипоаллергенной. Также ученые нашли способ делать из соевой муки диетические, антиоксидантные и противовоспалительные кисломолочные продукты. По сути, в омской биотехнологической лаборатории занимаются разработкой лечебной еды.

Сейчас ищут альтернативу сахару, который, как известно, «белая смерть». Как вариант рассматривают возможность заменить сахар в ряде продуктов сладкими белками и ферментами.