В атмосфере экзопланеты нашли кварцевые облака

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» нашел первые свидетельства наличия кварца в атмосфере планеты вне Солнечной системы. Речь идет об экзопланете WASP-17b, которая расположена примерно в 1300 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона.

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Эта планета, открытая в 2009 году, считается одной из самых крупных и «пушистых». По размеру она примерно в семь раз больше Юпитера, но обладает лишь половиной его массы.

Планета вращается очень близко к своей звезде – «год» на ней длится всего 3,7 земных суток. Благодаря этому она является подходящим объектом для просвечивающей спектроскопии: метода, при котором ученые наблюдают за прохождением звездного света сквозь атмосферу. Он позволяет оеределить, какие элементы там присутствуют.

Предыдущие исследования показали, что в атмосфере WASP-17b присутствуют аэрозоли – крошечные частицы, образующие облака или дымку. Новые данные позволили определить, что облака состоят из кварца.

Размер частиц составляет около 10 нанометров. Минеральные частицы присутствуют и в земных облаках, но их источником являются скалистые поверхности. В случае с WASP-17b они формируются в самой атмосфере.

Температура на экзопланете достигает крайне высоких 1500 градусов Цельсия. Но давление остается крайне низким – одна тысячная от давления на поверхности Земли. В таких условиях твердые кристаллы могут образовываться непосредственно из газа, минуя жидкую фазу.

Ученые заключили, что облака формируются в переходной зоне между горячей, обращенной к звезде, и холодной теневой сторонами. Ветры перемещают крошечные стекловидные частицы по поверхности планеты со скоростью тысяч километров в час, сообщает Astrophysical Journal Letters.