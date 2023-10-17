В Амазонии обнаружили новый вид ос, похожих на инопланетян

Ученые открыли новый вид ос-паразитов. Их обнаружили в Амазонии во время исследования национального заповедника Алпауайо-Мишана в Перу. На странных ос наткнулись ученые из Университета штата Юта.

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Они заметили взрослую самку с большой миндалевидной головой и непонятным трубкообразным органом, который впоследствии назвали яйцекладом. При изучении насекомого ученые выяснили, что этот орган используется для откладывания яйца внутрь добычи: животных и других насекомых, в том числе гусениц, пауков, жуков.

Длина осы достигает 1,7 см, а голову украшают усы, похожие на рога.

Этими усиками самка осы гладит свою добычу, после чего откладывает яйца. Личинки вылупляются через несколько дней и начинают поедать жертву. Тело носителя они покидают, когда достигают взрослых размеров.