В Японии впервые прибегли к использованию в рекламе популярного зеленого чая образа девушки, который был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию AI-model.

Речь идет о телерекламе зеленого чая «Oi-ocha ketekin-cha». В сообщении компании говорится, что модель создал именно ИИ.

Itoen

Подчеркивается, что участие дизайнера в последующей корректировке фона было крайне незначительным.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на рабочий документ АНО «Цифровая экономика» сообщили, что в России в течение семи лет могут разработать десять новых суперкомпьютеров мощностью 10 000–15 000 GPU H100.