В Японии впервые использовали в рекламе модель, сгенерированную ИИ
В Японии впервые прибегли к использованию в рекламе популярного зеленого чая образа девушки, который был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию AI-model.
Речь идет о телерекламе зеленого чая «Oi-ocha ketekin-cha». В сообщении компании говорится, что модель создал именно ИИ.
Подчеркивается, что участие дизайнера в последующей корректировке фона было крайне незначительным.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на рабочий документ АНО «Цифровая экономика» сообщили, что в России в течение семи лет могут разработать десять новых суперкомпьютеров мощностью 10 000–15 000 GPU H100.
К настоящему моменту в России разработано несколько мощных суперкомпьютеров. Семь из них вошли в мировой топ 500. В частности, 27-ю строчку в мире по мощности занял суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис», имеющий 1592 узла с Nvidia A100 (чип предыдущего поколения). По словам специалистов, разработка десяти суперкомпьютеров с общим количеством чипов H100 в 15 000 единиц является заявкой на попадание в топ мирового рейтинга.