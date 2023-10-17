WABetaInfo: в WhatsApp изменили способ отправки голосовых и видеосообщений

Разработчики WhatsApp полностью переработали способ отправки голосовых и видеосообщений в своем мессенджере. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В бета-версии WhatsApp для iPhone под номером 23.21.1.71 в дизайн чата были внесены изменения, благодаря которым пользователям будет удобнее выбирать между голосовыми и видеосообщениями. Если раньше пользователь касался в чате значка микрофона или видеокамеры, тогда он переключался между двумя типами сообщений. Теперь же при нажатии будет открываться всплывающее меню с выбором нужного режима: аудио или видеосообщения.

Утверждается, что такое решение призвано помочь невнимательным пользователям, которые касались значка микрофона, а затем отправляли видеосообщение вместо голосового, не зная об этом. Для того, чтобы начать запись сообщения после выбора нужного режима, надо будет зажать соответствующий значок.