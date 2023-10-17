Китайские смартфоны продолжают захватывать российский рынок

ТАСС: китайские смартфоны в России становятся дешевле и популярнее
В третьем квартале 2023 года в России наблюдался спад цен на смартфоны китайских брендов. Самое большое снижение стоимости зафиксировано у бренда Infinix, а Xiaomi и Realme заняли средние позиции по этому показателю, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито».
Снижение цен помогло китайским производителям увеличить свои продажи на российском рынке. Так, бренд Infinix продемонстрировал рост продаж на 630% по сравнению с 2022 годом, Tecno — на 300%, Realme — на 71%. В то же время, продажи новых iPhone от Apple выросли всего на 20%, а у Xiaomi вовсе упали на 6%.
Средняя цена на новые смартфоны китайских брендов, по данным «Авито», составляет не более 21 тыс. руб. Xiaomi имеет такую же среднюю цену, а Infinix, Realme и Honor предлагают свои устройства за 10,3 тыс., 8,3 тыс. и 5,7 тыс. руб. соответственно. При этом новые iPhone стоят в среднем 52,5 тыс. руб., а Samsung — 42 тыс. руб.
Подержанные смартфоны китайских брендов стоят в два раза меньше по сравнению с новыми.
Согласно исследованию »М. Видео — Эльдорадо», китайские производители заняли 75% российского рынка смартфонов в количественном выражении за девять месяцев 2023 года. Xiaomi лидирует по штучным продажам, затем следуют Realme, Tecno и Samsung.