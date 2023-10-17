Китайские смартфоны продолжают захватывать российский рынок

В третьем квартале 2023 года в России наблюдался спад цен на смартфоны китайских брендов. Самое большое снижение стоимости зафиксировано у бренда Infinix, а Xiaomi и Realme заняли средние позиции по этому показателю, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито».

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Снижение цен помогло китайским производителям увеличить свои продажи на российском рынке. Так, бренд Infinix продемонстрировал рост продаж на 630% по сравнению с 2022 годом, Tecno — на 300%, Realme — на 71%. В то же время, продажи новых iPhone от Apple выросли всего на 20%, а у Xiaomi вовсе упали на 6%.

Средняя цена на новые смартфоны китайских брендов, по данным «Авито», составляет не более 21 тыс. руб. Xiaomi имеет такую же среднюю цену, а Infinix, Realme и Honor предлагают свои устройства за 10,3 тыс., 8,3 тыс. и 5,7 тыс. руб. соответственно. При этом новые iPhone стоят в среднем 52,5 тыс. руб., а Samsung — 42 тыс. руб.

Подержанные смартфоны китайских брендов стоят в два раза меньше по сравнению с новыми.