Атлантида на дне океана: обнаружен неизвестный материк

Ученые обнаружили новый материк на дне океана. Сейчас над водой виднеется лишь малая его часть в виде двух островов, но под ними скрывается большая земля. Подробности публикует «ФедералПресс».

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«Примерно 150 миллионов лет назад этот суперконтинент пришел в активное движение и стал распадаться. И около 85 миллионов лет назад северная часть куска суши отделилась от Австралии, а южная – от Антарктиды», – рассуждают геологи.

Части суши откололись, какое-то время просуществовали в таком виде, а потом, в ходе дальнейшего тектонического движения, погрузились в воду, передает Life.ru. Ранее археологи нашли на дне египетского побережья храм богини Афродиты. Об этом сообщили в Министерстве туризма и древностей.