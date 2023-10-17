Пользователям WhatsApp на Android дали беспарольный доступ — passkey

Пользователи Android-версии WhatsApp теперь смогут попрощаться с двухфакторной аутентификацией по СМС. Разработчики мессенджера сообщили об имплементации ключей доступа (passkey) для любителей зелёного робота.

Согласно сообщению официального аккаунта WhatsApp в соцсети X (Twitter), владельцы Android-смартфонов смогут получить доступ к учётной записи с помощью сканирования лица и отпечатка пальца.

Ранее девелоперы тестировали ключи доступа в бета-режиме, а сейчас функциональность уже полностью готова к использованию в стабильных релизах мессенджера.

Всем пользователям Android-версии WhatsApp стоит ожидать passkey в ближайшие недели или месяцы.