Microsoft назвала число пользователей WIndows 11

По данным источников издания Windows Central, операционная система WIndows 11 установлена на более чем 400 млн активных устройств. Это значит, что почти полмиллиарда человек пользуются ОС на постоянной основе. На достижение этого результата системе понадобилось примерно два года с релиза в октябре 2021 года.

© Microsoft

В Windows Central отмечают, что темпы роста популярности WIndows 11 несколько ниже, чем у WIndows 10 в своё время, однако Microsoft всё равно очень довольна показателями недавней ОС. Операционной системе удалось достичь трёх важных для компании целей, однако что это за цели, неизвестно.