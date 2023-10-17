Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с доставкой товаров

Мошенники активно создают ложные объявления о продаже товара на сервисах объявлений с доставкой, после чего завязывают разговор с покупателями и просят их продолжить беседу в мессенджере. Речь идет о воркерах — участниках сообщества, которые привлекают жертв для скачивания приложений, пишут «Известия» со ссылкой на F.A.С.С.T.

После перехода в мессенджер злоумышленники направляют ссылку на вредоносную программу, с помощью которой якобы можно оформить доставку. Однако это поддельная страница Google Play. Аферисты утверждают, что с нее необходимо скачать и установить мобильное приложение (в действительности оно заражено трояном).

Примечательно, что такое приложение напоминает по дизайну и функционалу реальные онлайн-площадки. Тут потенциальным жертвам якобы необходимо оформить доставку.

«Однако в момент оплаты мобильный троян перехватывает и отправляет другому участнику преступной группы введенные данные банковской карты жертвы, а затем входящие SMS с кодом подтверждения перевода», - говорится в сообщении.

Так злоумышленники похищают у россиян средств со счетов. На данную уловку попались десятки граждан, проживающих в РФ и Белоруссии, указывают в F.A.C.C.T.

Специалисты по кибербезопасности призывают обходить стороной сомнительные ссылки.