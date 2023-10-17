Microsoft начала запугивать пользователей, удаляющих браузер Edge, неполадками Windows

В последние несколько лет Microsoft слишком уж активно продвигает свой браузер Edge, основанный на Chromium.

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Недавно, например, стало известно, что при попытке удаления Edge, пользователи сталкиваются с новым предупреждением. Система выдаёт сообщение, предупреждающее, что при удалении Edge приложения и виджеты, основанные на этом браузере, могут перестать работать корректно.

Пользователи, нажимающие на ссылку «Узнать больше» в предупреждении, перенаправляются на страницу поддержки, созданную 7 августа 2023 года.

ITHome

На этой странице говорится, что Microsoft Edge не просто браузер, но и платформа для многих приложений и виджетов, таких как Microsoft News, Weather и Calendar. Эти приложения и виджеты разработаны для тесной интеграции с Edge, чтобы предоставить пользователям наилучший опыт.