Учёные научились помечать раковые клетки для упрощения операций
Исследователи из больницы Mass General Brigham разработали инновационный метод визуализации, который позволяет хирургам легко различать раковые клетки от здоровых во время операции.
Этот метод сочетает использование высокоскоростных камер с флуоресцентной инъекцией, что улучшает точность определения границ опухоли.
Основная идея заключается в использовании красителей, которые нацеливаются на молекулы, специфичные для рака.
Эти красители, в сочетании с высокоскоростными камерами, позволяют обнаруживать изменения в свойствах света, излучаемого тканями. В ходе исследований был использован индоцианин зеленый (ICG), вводимый в ткани за день до операции.
После анализа данных более 60 пациентов с различными типами рака, учёные пришли к выводу, что их метод позволяет с точностью более 97% различать опухолевую ткань от здоровой.
Данный прорыв в медицине может значительно улучшить результаты операций по удалению раковых опухолей, минимизируя риск повреждения здоровых тканей.