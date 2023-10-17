Учёные научились помечать раковые клетки для упрощения операций

Исследователи из больницы Mass General Brigham разработали инновационный метод визуализации, который позволяет хирургам легко различать раковые клетки от здоровых во время операции.

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Этот метод сочетает использование высокоскоростных камер с флуоресцентной инъекцией, что улучшает точность определения границ опухоли.

Основная идея заключается в использовании красителей, которые нацеливаются на молекулы, специфичные для рака.

Эти красители, в сочетании с высокоскоростными камерами, позволяют обнаруживать изменения в свойствах света, излучаемого тканями. В ходе исследований был использован индоцианин зеленый (ICG), вводимый в ткани за день до операции.

После анализа данных более 60 пациентов с различными типами рака, учёные пришли к выводу, что их метод позволяет с точностью более 97% различать опухолевую ткань от здоровой.