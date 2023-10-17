Выход в открытый космос астронавтов с МКС вновь отложили

Запланированный на 19 октября выход в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции (МКС) отложили из-за ситуации с утечкой теплоносителя внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Выход в открытый космос, запланированный на дату не ранее 19 октября, теперь отложен на более поздний срок", - говорится в заявлении.

Как отмечается, такое решение было принято, чтобы дать инженерам дополнительное время для завершения анализа утечки теплоносителя, которая произошла 9 октября. Дата другого выхода в открытый космос, который запланирован на 30 октября, не меняется, уточняется в заявлении.

19 октября в открытый космос должны были выйти астронавт НАСА Лорал О’Хара и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен, на 30 октября запланирован выход в космос О’Хары и еще одного астронавта NASA Жасмин Могбели.

Ранее эти мероприятия были запланированы на 12 и 20 октября, но были перенесены в связи с изучением специалистами ситуации с российским модулем.

9 октября в Роскосмосе сообщили об утечке теплоносителя из внешнего контура радиатора модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.