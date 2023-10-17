ИИ впервые обнаружил сверхновую

Международная группа астрономов, которую возглавили специалисты из Северо-Западного университета, разработала систему искусственного интеллекта (ИИ), впервые обнаружившую сверхновую. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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Инструмент Bright Transient Survey Bot (BTSbot) автоматизирует поиск сверхновых, исключая возможность человеческой ошибки, что позволяет ускорить процесс анализа и классифицировать новые объекты-кандидаты. Для его разработки ученые провели обучение нейросети на выборке из более чем 1,4 миллиона изображений из почти 16 тысяч источников, включая подтвержденные сверхновые, временно вспыхивающие звезды, периодически переменные звезды и вспыхивающие галактики.

Чтобы протестировать BTSbot, астрономы использовали данные о кандидате в сверхновые SN2023tyk, который был обнаружен 3 октября роботизированной обсерваторией Zwicky Transient Facility (ZTF). 5 октября BTSbot просмотрел записи ZTF в режиме реального времени и обнаружил источник, после чего запросил данные у Паломарской обсерватории, где другой роботизированный телескоп SED Machine получил спектр транзиента. Затем этот спектр был изучен алгоритмом машинного обучения SNIascore в Калифорнийском технологическом институте, чтобы определить тип сверхновой.

Результаты показали, что кандидатом является сверхновая типа Ia, когда происходит взрыв белого карлика в двойной звездной системе. В каталоге тразиентов Transient Name Server указано, что ее красное смещение составляет 0,05, то есть она находится на расстоянии более 660 миллионов световых лет.