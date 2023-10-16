Представлен робопаук, который будет исследовать Луну и ближайшие астероиды

В Лос-Анджелесе на Саммите Космической Экономики компания Asteroid Mining Corp. представила своего нового робота — SCAR-E.

Несмотря на своё название, связанное с астероидами, компания больше фокусируется на робототехнике. SCAR-E — это шестиногий робот весом 20 кг, который может поднимать каждую ногу индивидуально, создавая эффект «танца».

Главный исполнительный директор компании, Митч Хантер-Скаллион, утверждает, что их робот превосходит четырёхногих роботов от Boston Dynamics.

В будущем, с механическими «пальцами» на ногах, SCAR-E сможет лазать по стенам и осматривать корпуса кораблей. Для исследований лунных кратеров и астероидов робот будет оборудован специальными защитными кожухами.

Asteroid Mining Corp., основанная в 2016 году, называет себя первой космической горнодобывающей компанией Великобритании.