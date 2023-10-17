Российский астрофизик объяснил, что такое мультивселенная

Российский астрофизик Александр Шацкий рассказал, что такое мультивселенная простыми словами.

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Слово «мультивселенная» обычно связывают с особым типом пространства, которое отличается от привычного нам. Представьте, что у вас есть два предмета из пластилина: чашка и блюдце. Вы можете легко изменить форму блюдца в шар, но не в чашку или бублик. Точно так же есть «топология» для пространства, которая определяет его форму. Пространство, похожее на сферу, считается «тривиальным», в то время как более сложная форма, наподобие тора, считается «нетривиальной».

Когда мы говорим о Вселенной, она имеет три пространственных измерения и одно временное. Понятия топологии можно применить и здесь. Если две части Вселенной, обладающие формой сферы, соединены одной норой, их объединённая форма также будет сферической. Однако, если части соединены норой, создающей форму тора, то их объединённое пространство будет иметь более сложную топологию. Таким образом, форма нашей Вселенной зависит от того, как части связаны друг с другом.