Цена iPhone 15 Pro Max оказалась в два раза выше его себестоимости

Производство смартфона iPhone 15 Pro Max обходится Apple примерно в $ 558 (около 55000 рублей) — на 12% выше, чем у 14 Pro Max. Об этом сообщает портал Nikkei Asia со ссылкой на стоимость комплектующих смартфона. В эту сумму не входят дополнительные издержки, включая транспортировку, налоги и множество других возможных затрат.

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Самыми дорогими деталями внутри iPhone 15 Pro Max оказались OLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц, новая камера с 5-кратным оптическим зумом, а также мощный процессор A17 Pro. В Nikkei Asia отметили, что себестоимость гаджета составляет примерно 47% от цены устройства, которое продаётся за $ 1200.