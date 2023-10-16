Пользователь Reddit под ником sambobmac опубликовал фотографию своего iPhone 15 Pro Max с выгоревшим дисплеем. Юзер заявил, что уже обратился в техподдержку Apple — сотрудник компании ответил, что дело может быть в использования бета-версии iOS 17.1.

По словам представителя Apple, эта версия может содержать некоторые ошибки, которые могут повлиять на производительность iPhone. Пользователю порекомендовали дождаться релиза следующего апдейта iOS — если проблема сохранится, то речь пойдёт о возврате или обмене устройства.

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