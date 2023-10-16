Назван год запуска российского «Спектра-УФ»

Российскую космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году. Год запуска изделия в рамках конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» назвал научный руководитель Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Борис Шустов, сообщает ТАСС.

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«У нас нет технологических проблем сейчас», — сказал руководитель.

В декабре 2022 года в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что космическую обсерваторию «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом планируют запустить в конце 2028 года.

В июле 2021-го РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок сообщало, что на создание «Спектра-УФ» до 2025-го выделено 3,68 миллиарда рублей.