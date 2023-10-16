Oppo анонсировала смартфон за $150 и с ярким дизайном

Oppo, известный производитель смартфонов, представил свою новую модель — A2x.

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Устройство получилось крайне доступным. Оно оснащено процессором Dimensity 6020 и одинарной камерой на задней панели. Стоимость устройства начинается всего от $150.

Смартфон обладает 6,56-дюймовым LCD-экраном с HD+ разрешением, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 720 нит.

GSMArena

На передней панели расположена камера для селфи на 5 Мп, а основная камера на задней панели имеет разрешение 13 Мп. Внутри устройства установлено от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ постоянки.