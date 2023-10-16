Раскрыта стоимость дешевых очков дополненной реальности Apple

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, сколько может стоить доступная версия гарнитуры Vision Pro от Apple. Материал опубликован на сайте издания.

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По оценке специалиста, более дешевую версию очков дополненной реальности от Apple оценят в 1500-2500 долларов, или около 150-250 тысяч рублей. Для сравнения: анонсированные в июне AR-очки Vision Pro оценили минимум в 3500 долларов (около 350 тысяч рублей).

Из раскрытых инсайдером данных следует, что Apple придется сэкономить на некоторых компонентах девайса. Так, в новом устройстве не окажется поддержки технологии EyeSight, которая позволяет отслеживать глаза пользователя. Также компромиссный девайс получит меньше камер и экраны с более низким разрешением.

Марк Гурман подчеркнул, что, несмотря на снижение цены, новая гарнитура не покажется дешевой для большинства пользователей Apple. По информации обозревателя, в настоящий момент специалисты компании занимаются разработкой более доступной гарнитуры, а не следующего поколения Vision Pro.