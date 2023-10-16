Становится очень смешно, когда появляются такие новости. Это неприкрытое и оголтелое хайпожорство. Такие предсказания нейросети можно сравнить предсказаниями, сделанными при помощи хрустального шара. Там тоже можно увидеть какую-нибудь ерунду и на этом основании сделать любое более-менее правдоподобное высказывание. Любой человек может это сделать. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что на Ближнем Востоке с высокой долей вероятности произойдет гуманитарная катастрофа. Она там уже происходит, что касается влияния конфликта на обычных мирных граждан.

Роман Душкин Генеральный директор "А-Я эксперт", разработчик искусственного интеллекта