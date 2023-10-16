Специалист по ИИ оценил прогноз нейросети о начале Третьей мировой на Ближнем Востоке
Эксперт в области искусственного интеллекта Роман Душкин в разговоре с Рамблером раскритиковал прогноз нейросети Predictor/W о начале Третьей Мировой из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Согласно прогнозу нейросети Predictor/W, высоковероятным (0.69) является столкновение Ирана/Ливана с Израилем/США в прямой военной конфронтации. Этот конфликт ИИ охарактеризовал как "старт Третьей мировой". Также сеть полагает высочайше вероятным (более 0.72) перерастание войны ХАМАС и Израиля в гуманитарную и миграционную катастрофу на континенте.
Становится очень смешно, когда появляются такие новости. Это неприкрытое и оголтелое хайпожорство. Такие предсказания нейросети можно сравнить предсказаниями, сделанными при помощи хрустального шара. Там тоже можно увидеть какую-нибудь ерунду и на этом основании сделать любое более-менее правдоподобное высказывание. Любой человек может это сделать. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что на Ближнем Востоке с высокой долей вероятности произойдет гуманитарная катастрофа. Она там уже происходит, что касается влияния конфликта на обычных мирных граждан.Роман ДушкинГенеральный директор "А-Я эксперт", разработчик искусственного интеллекта
Предсказания Predictor/W сопровождаются весовым коэффициентом, который отражает степень уверенности нейросети в правильности прогноза, отметил специалист.
"Так нейросеть предсказала гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке с вероятностью 72 процента. Но с точки зрения теории вероятности предсказывать вероятность атомарных событий (то есть событий, которые единственны в своем числе) не имеет никакого смысла, потому что это событие либо произойдет, либо не произойдет. Природа вероятности заключается совсем в другом. У атомарных событий не может быть вероятности. А гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке - это именно атомарное событие. Поэтому странно было бы как-либо трактовать указанные Predictor/W коэффициентики", — сказал эксперт.
По словам Душкина, сообщения о тех или иных предсказаниях Predictor/W и подобных ей нейросетей появляются "в угоду праздной публике, которая не хочет включать мозги для осмысления происходящего".
"Доверять таким нейросетям - это сомнительное занятие. Можно зайти, например, в ChatGPT - и он вам нагенерирует множество таких прогнозов и предсказаний, что сам Нострадамус начал бы переживать по этому поводу", — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что нейросеть YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз.