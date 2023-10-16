Российские спутники обезопасят судоходство на Земле

Недавно созданные космические аппараты формата CubeSat, разработанные Московским государственным техническим университетом (МГТУ), могут играть важную роль в обеспечении безопасности морской навигации. Эти маленькие спутники могут предоставить более много информации о кораблях, чем обычные наземные станции. Система, разработанная учёными из МГТУ, не только помогает предотвращать столкновения судов, но и обеспечивает судам и береговым службам ценную навигационную и рейсовую информацию.

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Малые спутники, такие как «Хорс» № 1, «Хорс» № 2, «Ярило» № 3 и «Ярило» № 4, отправляют полученные данные «Морсвязи-спутнику», организации, которая работает в интересах морского и речного флота России. Они обеспечивают приём и обработку информации от разных источников, включая суда и спутники. Эти маленькие космические аппараты собрали информацию, которую трудно получить с помощью обычных наземных станций.