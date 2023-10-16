Xiaomi представила большой телевизор для геймеров с 4K-экраном на 120 Гц

Дочерний бренд компании Xiaomi, Redmi, анонсировал начало продаж своего нового телевизора TV A75 2024 на китайском рынке. Об этом сообщает портал ITHome.

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Новинка получила большой 75-дюймовый 4K-экрана с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает высокую плотность и плавность изображения. Кроме того, телевизор имеет высокую цветопередачу: значение DeltaE не превышает 2 единиц.

Телевизор Redmi TV A75 2024 работает на базе однокристальной системы с четырехъядерным процессором Arm Cortex-A35 неназванного производителя, который обеспечивает достаточную производительность для смарт-ТВ. Телевизор также имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного накопителя для хранения приложений и медиафайлов. Для звукового сопровождения телевизор оснащен двумя динамиками мощностью по 10 Вт каждый.

Также заявлено, что телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi для беспроводного подключения к интернету и другим устройствам.