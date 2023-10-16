Xiaomi представила большой телевизор для геймеров с 4K-экраном на 120 Гц

Представлен 4K-телевизор Redmi TV на 75 дюймов с экраном 120 Гц за 41 тыс. руб.
Дочерний бренд компании Xiaomi, Redmi, анонсировал начало продаж своего нового телевизора TV A75 2024 на китайском рынке. Об этом сообщает портал ITHome.
Новинка получила большой 75-дюймовый 4K-экрана с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает высокую плотность и плавность изображения. Кроме того, телевизор имеет высокую цветопередачу: значение DeltaE не превышает 2 единиц.
Телевизор Redmi TV A75 2024 работает на базе однокристальной системы с четырехъядерным процессором Arm Cortex-A35 неназванного производителя, который обеспечивает достаточную производительность для смарт-ТВ. Телевизор также имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного накопителя для хранения приложений и медиафайлов. Для звукового сопровождения телевизор оснащен двумя динамиками мощностью по 10 Вт каждый.
Также заявлено, что телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi для беспроводного подключения к интернету и другим устройствам.
Redmi TV A75 2024 оценили в Китае всего в 3,1 тыс. юаней (около 41,2 тыс. руб.).