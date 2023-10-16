Компания Panasonic анонсировала мобильную гостиную на электротяге
Японская компания Panasonic анонсировала новинку, которую намерена продемонстрировать на Japan Mobility Show 2023. Ею станет транспортное средство под названием Mobile Living Room, пишет Auto.ru.
Это автономное транспортное средство, которое представляет собой параллелепипед со стенками с изменяемой прозрачностью. Салон Mobile Living Room оборудован L-образным диваном для пассажиров и столиком с панелью управления.
Управлять «умной» гостиной предлагается при помощи голосовых команд и жестов. Mobile Living Room также будет высвечивать пиктограммы на наружных поверхностях, передавая сообщения окружающим.
Новинка заявлена как электрокар, который будет способен «наблюдать» за окружающим пространством и обстановкой на дороге, а также частично предсказывать действия «соседей по потоку».
«Группа Panasonic с момента своего основания тесно связана с жизнью людей посредством бытовой техники и жилья, чтобы обеспечить лучшую жизнь для каждого человека. Используя эти знания, мы создаем будущее», - заявил стратегический менеджер отдела интерьеров автомобилей Panasonic Тосихиро Миямичи.
Компания намерена ознакомить посетителей автосалона с преимуществом новинки с помощью полноразмерного шоу-кара, который будет представлен на стенде Japan Mobility Show 2023, отмечает Carscoops.
Ранее стало известно, что на выставке Japan Mobility Show 2023 дебютируют два новых концепт-кара бренда Toyota. Первая модель представляет собой высокопроизводительный спорткар GR. А Toyota FT-3e является элегантным концептом аккумуляторно-электрического кроссовера. Он может похвастаться светодиодной полосой, проходящей через заднюю часть.