Разработчики Signal опровергли наличие 0-day уязвимости в мессенджере
Разработчики защищённого мессенджера Signal опровергли многочисленные сообщения об обнаружении якобы уязвимости нулевого дня. По словам компании, найти доказательства как эксплуатации, так и наличия бреши не удалось.
Свою позицию девелоперы Signal донесли в соцсети X (ранее — Twitter), где отмечается следующее:
«После тщательного внутреннего расследования мы пришли к выводу, что никаких доказательств существования уязвимости нет. Нам также не удалось найти какой-либо информации в наших каналах, по которым пользователи сообщают о проблемах».
Кроме того, представители Signal проконсультировались с властями США, где тоже не смогли найти подтверждений эксплуатации загадочной уязвимости нулевого дня.
Всех, у кого есть дополнительные сведения, компания просит написать на почту security@signal[.]org, разъяснив ситуацию.
Ряд сообщений о бреши появился на выходных. Утверждалось, что 0-day позволяет атакующим получить полный контроль над целевым устройством жертвы.
Специалисты советовали пользователям отключить функцию предпросмотра ссылок в мессенджере.
Интересно, что буквально недавно издание TechCrunch рассказало о том, что 0-day эксплойты для WhatsApp нынче стоят миллионы долларов.