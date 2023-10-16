Разработчики Signal опровергли наличие 0-day уязвимости в мессенджере

Разработчики защищённого мессенджера Signal опровергли многочисленные сообщения об обнаружении якобы уязвимости нулевого дня. По словам компании, найти доказательства как эксплуатации, так и наличия бреши не удалось.

Свою позицию девелоперы Signal донесли в соцсети X (ранее — Twitter), где отмечается следующее:

«После тщательного внутреннего расследования мы пришли к выводу, что никаких доказательств существования уязвимости нет. Нам также не удалось найти какой-либо информации в наших каналах, по которым пользователи сообщают о проблемах».

Кроме того, представители Signal проконсультировались с властями США, где тоже не смогли найти подтверждений эксплуатации загадочной уязвимости нулевого дня.

Всех, у кого есть дополнительные сведения, компания просит написать на почту security@signal[.]org, разъяснив ситуацию.

Ряд сообщений о бреши появился на выходных. Утверждалось, что 0-day позволяет атакующим получить полный контроль над целевым устройством жертвы.

Специалисты советовали пользователям отключить функцию предпросмотра ссылок в мессенджере.