Xiaomi выпустила стиральную машину с возможностью управления голосом

Компания Xiaomi представила новую стиральную машину Mijia Super Clean Pro, обогащенную множеством функций, таких как паровая обработка одежды, режим самоочистки, антибактериальная обработка и возможность управления смартфоном.

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Одной из ключевых характеристик этой стиральной машины является ее 26 режимов стирки, включая «умный» режим для максимального удобства, экспресс-полоскание за 15 минут и программу ухода за шерстью, а также множество других опций.

Mijia Super Clean Pro также оборудована режимом самоочистки, который позволяет очищать внутренние и внешние элементы машины, включая барабан и дверные уплотнители. Путем нагрева воды до 95°C машина удаляет внутренние загрязнения, обеспечивая чистоту стирки.

Эта модель имеет функцию сушки, что позволяет сушить вещи на 14% быстрее, чем предыдущие стиральные машины от компании Xiaomi.

Mijia Super Clean Pro предлагает 12-килограммовую загрузку белья, сохраняя при этом компактные размеры с толщиной корпуса в 486 мм. Благодаря 530-миллиметровому люку для загрузки и корпусу, изготовленному с применением лазерной сварки, машина отлично подходит для ограниченных пространств. Прямой привод двигателя делает ее работу тихой.

Управление стиральной машиной возможно голосом, с помощью сенсорной панели над барабаном или через мобильное приложение Mijia на смартфоне, предоставляя пользователю возможность настраивать параметры стирки, такие как продолжительность, температура и многое другое.

Цена Mijia Super Clean Pro составляет 32 990 рублей, однако на данный момент машина отсутствует в наличии.