Искусственный интеллект впервые открыл, классифицировал и описал сверхновую

Нейросеть автоматизирует поиск сверхновых в ночном небе, исключая людей из этого процесса.

© Legacy Surveys / D. Lang (Perimeter Institute) for Legacy Surveys layers and unWISE / NASA/JPL-Caltech / D. Lang (Perimeter Institute)

Инструмент называется Bright Transient Survey Bot (BTSbot), его разработала международная команда ученых. За последние шесть лет люди потратили около 2200 часов на наблюдения и классификацию кандидатов в сверхновые. Это значительно упрощает масштабные исследования сверхновых, помогая лучше понять жизненные циклы звезд и происхождение элементов, которые разбрасывают сверхновые, например, углерод, железо и золото. Благодаря новому инструменту, который теперь официально доступен в сети, исследователи могут ускорить темпы открытий, сообщает Северо-Западный университет (США).

«Впервые в истории несколько роботов и алгоритмов искусственного интеллекта открыла, идентифицировала, а затем связалась с другой обсерваторией телескопом, чтобы подтвердить сверхновую. Исключение людей из процесса дает исследовательской группе больше времени для анализа наблюдений и разработки новых гипотез», — сказал Адам Миллер, доцент кафедры физики и астрономии, руководивший работой.

Алгоритм обучили на более чем 1,4 миллиона изображений, включая подтвержденные сверхновые, временно вспыхивающие звезды, периодические переменные звезды и вспыхивающие галактики.