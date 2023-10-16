Искусственный интеллект впервые открыл, классифицировал и описал сверхновую
Нейросеть автоматизирует поиск сверхновых в ночном небе, исключая людей из этого процесса.
Инструмент называется Bright Transient Survey Bot (BTSbot), его разработала международная команда ученых. За последние шесть лет люди потратили около 2200 часов на наблюдения и классификацию кандидатов в сверхновые. Это значительно упрощает масштабные исследования сверхновых, помогая лучше понять жизненные циклы звезд и происхождение элементов, которые разбрасывают сверхновые, например, углерод, железо и золото. Благодаря новому инструменту, который теперь официально доступен в сети, исследователи могут ускорить темпы открытий, сообщает Северо-Западный университет (США).
«Впервые в истории несколько роботов и алгоритмов искусственного интеллекта открыла, идентифицировала, а затем связалась с другой обсерваторией телескопом, чтобы подтвердить сверхновую. Исключение людей из процесса дает исследовательской группе больше времени для анализа наблюдений и разработки новых гипотез», — сказал Адам Миллер, доцент кафедры физики и астрономии, руководивший работой.
Алгоритм обучили на более чем 1,4 миллиона изображений, включая подтвержденные сверхновые, временно вспыхивающие звезды, периодические переменные звезды и вспыхивающие галактики.
Чтобы протестировать BTSbot, обратились к недавно обнаруженному кандидату в сверхновую, получившему название SN2023tyk. BTSbot быстро обнаружил его. Затем давтоматически запросил спектр потенциальной сверхновой у Паломарской обсерватории, где роботизированный телескоп (SED Machine) провел углубленные наблюдения. После ИИ определил, что это сверхновая типа Ia (звездный взрыв, при котором полностью взрывается белый карлик в двойной звездной системе). Наблюдение было сделано 5 октября, а уже 7 октября в открытом доступе было опубликовано подготовленное ИИ научное сообщение для астрономического сообщества.