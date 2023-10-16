В России представили золотой iPhone с сотней бриллиантов внутри

Производитель кастомизированных смартфонов из драгоценных материалов Caviar представил коллекцию золотых iPhone 15 Pro. В линейку вошли устройства в семи новых дизайнах, стоимость которых начинается от 3,2 млн руб.

© Caviar

Самая «дешевая» версия в коллекции, iPhone Essence, получила корпус из 18-каратного золота, декорированный геометрическим узором, «цитирующим мотивы римского ювелирного искусства». Логотип Apple на задней крышке устройства также выполнен из 18-каратного золота. Общий вес драгоценного металла в устройстве составляет 180 и 220 граммов в версиях Pro и Pro Max соответственно.

Флагманский представитель коллекции, iPhone Majesty, получил корпус из 18-каратного золота, инкрустированный 107 бриллиантами. На крышку смартфона нанесен узор с вензелями, «цитирующий восточное искусство, возведенное в абсолют мастерами барокко». Логотип компании Apple из 18-каратного золота, инкрустированный еще 39 бриллиантами.

В общей сложности в этом смартфоне, как и в Essence, 180 и 220 граммов золота в моделях Pro и Pro Max соответственно. Эта серия обойдется покупателям от 4,58 до 5,31 млн руб в зависимости от выбранной модификации.

На выбор доступны iPhone 14 Pro и Pro Max, а также iPhone 15 Pro и Pro Max с памятью от 128 ГБ до 1 ТБ.