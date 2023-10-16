Создана система ранней диагностики болезни Паркинсона по голосу

Российские разработчики из Казани создали систему, способную определить первые признаки болезни Паркинсона по голосу. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Встроенный искусственный интеллект обрабатывает надиктованное или записанное пользователем сообщение и выдает результат с оценкой вероятности наличия у тестируемого болезни Паркинсона. Обучалась нейросеть на обезличенных данных пациентов с выявленной болезнью и без нее, пишет ТАСС.

— Система анализирует аудиозаписи с голосами пациентов, выявляя специфические для болезни паттерны речи, возникающие на ранних стадиях развития заболевания. Среди них — определенное произношение долгих тянущих звуков и другие особенности, — уточнили в службе.

Диагностика проходит без привязки к месту нахождения врача и специализированного оборудования — воспользоваться сервисом человек сможет самостоятельно. Уже в ноябре сервис станет полноценной онлайн-услугой, а в следующем году разработчики планируют предложить его внедрение в медицинские учреждения, пояснила лидер проекта Brainphone кандидат медицинских наук Диана Хасанова.