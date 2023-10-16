Microsoft выпустила «сломанное» обновление для Windows 10

Компания Microsoft подтвердила, что некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с ошибкой 0x8007000d при попытке установить октябрьский патч безопасности под номером KB5031356. Об этом сообщает портал Anti-Malware.

Выявленная проблема затрагивает версии Windows 10 21H2 и Windows 10 22H2. При установке патча пользователи сталкиваются с ошибкой 0x8007000d, которая указывает на то, что данные обновления повреждены или недействительны.

Microsoft сообщила, что получила несколько отчетов о сбое установки KB5031356. По словам компании, процесс установки прерывается на первой стадии, когда устройство показывает прогресс выполнения.

Компания просит пользователей, которые столкнулись с этой проблемой, сообщать о ней через форму обратной связи в приложении «Обратная связь по Windows». Microsoft также отметила, что уже работает над решением проблемы и ближайшее время выпустит исправление.

Windows 10 все еще остается самой популярной версией операционной системы Microsoft, несмотря на релиз Windows 11 в октябре 2021 года. Согласно сентябрьской статистике Steam, Windows 10 установлена на компьютерах 57,9% геймеров.