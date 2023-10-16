Обнаружен сверхмассивный белый карлик из скопления Гиады

Астрономы обнаружили сверхмассивный белый карлик, который был выброшен из скопления Гиады в созвездии Тельца. Об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

© Lenta.ru

Рассеянное звездное скопление Гиады находятся в 153 световых годах от Земли и содержат сотни звезд примерно одинакового возраста — около 625 миллионов лет. Однако при этом в скоплении наблюдается дефицит белых карликов, и в его ядре содержится всего восемь карликов.

Исследователи проанализировали данные, полученные космическим кораблем ЕКА Gaia, и обнаружили три сверхмассивных белых карлика, движение которых указывает на то, что они могли покинуть скопление Гиады. Диапазон масс двух из них сделал это предположение маловероятным, но третий белый карлик действительно с высокой вероятностью мог сбежать из скопления.

Сверхмассивные белые карлики имеют массу Солнца 1,10 или более. Это значительно ниже предела Чандрасекара, но значительно выше средней массы белого карлика, составляющей около 0,6 солнечной массы. Белые карлики с большой массой обычно происходят от двух звезд-прародителей в двойной паре, где один из белых карликов притягивает вещество другого, увеличивая свою массу.