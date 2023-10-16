Ученый предложил вести плату в 50 тыс. руб за посещение Байкала

Ученый Данилов-Данильян предложил вести плату в 50 тыс. руб за посещение Байкала
Российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предложил ввести въездную плату в 50 тысяч рублей, чтобы сдержать поток туристов на Байкал.
По его словам, Байкал страдает от наплыва туристов. Через два-три года туристический поток вырастет до 5 миллионов человек в год. При этом инфраструктуры, необходимой для такого числа посетителей, там нет, и быстро построить ее за столь короткий срок невозможно.
Баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством туристов нарушен десятикратно. Эта территория может принять не более 300 тысяч туристов, считает Данилов-Данильян. Поэтому нужно поставить "экономический барьер", в противном случае Байкал погибнет.
"Главная мера для устойчивого развития - сдержать поток неорганизованных туристов, для этого надо построить экономический барьер", - приводит слова ученого РИА Новости.